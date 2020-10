Apple vs Epic: Fortnite non tornerà su App Store, ma i giochi in Unreal Engine sono salvi

Lo scorso 28 settembre, il giudice Yvonne Gonzales Rogers ha accolto Apple ed Epic Games presso la corte federale del Northern District della California, per ascoltare le loro argomentazioni sul caso che ha visto Fortnite sparire da App Store.

La Rogers ha speso parole dure nei confronti di Epic Games, descrivendo il comportamento della compagnia come disonesto, oltre che dannoso per la sicurezza dell'ecosistema iOS, anche se parte della community lo ha visto come un gesto eroico. La compagnia di Tim Sweeney, ricordiamo, ha implementato un metodo di pagamento diretto all'interno di Fortnite per evitare di pagare ad Apple la tassa del 30% su ogni acquisto in-game. Tale pratica viola pesantemente le regole di App Store, per cui Fortnite è stato rimosso dalla piattaforma.

Dal momento che la questione è ben lungi dal risolversi, il giudice Rogers ha fissato al 3 maggio 2021 il Bench Trial (un processo che non vede la partecipazione della giuria), con un incontro preliminare tra le parti il 21 aprile 2021. Rogers, in ogni caso, ha raccomandato un processo con giuria, poiché "è importante comprendere cosa ne pensa la gente", suggerendo il mese di luglio 2021 come finestra temporale perfetta per il suo svolgimento.

In questi giorni, intanto, il giudice ha preso altre importanti decisioni: tanto per cominciare, ha rifiutato l'ingiunzione preliminare di Epic Games nei confronti di Apple, che aveva l'obiettivo di forzare la reintegrazione Fortnite nell'App Store. Niente da fare quindi, il battle royale non tornerà su App Store a meno che non venga modificato il sistema di pagamento interno. Allo stesso tempo, Rogers ha accettato un'altra ingiunzione, che mette definitivamente al sicuro i giochi in Unreal Engine impedendo ad Apple di rimuovere i Developer Tools di Epic Games. In sostanza, la decisione già presa lo scorso agosto è ora diventata permanente.