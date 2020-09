Apple vs Epic Games: Tim Sweeney pubblicizza PUBG per iPhone

Continua la guerra a distanza tra Apple ed Epic Games. Dopo aver rimosso Fortnite da App Store, la casa di Cupertino ha iniziato a pubblicizzare PlayerUnknown's Battlegrounds per iPhone e iPad, il principale concorrente di Fortnite su smartphone e tablet.

Fin qui niente di troppo strano, se non fosse che il Tweet comparso sul profilo ufficiale di App Store è stato ricondiviso anche da Tim Sweeney di Epic con questo messaggio: "Mentre aspettiamo #FreeFortnite, ecco un fantastico Battle Royale sviluppato con l'Unreal Engine!"

L'hashtag #FreeFortnite è stato lanciato dalla stessa Epic Games a fine agosto ed è finito rapidamente in tendenza, ricordiamo infatti che al momento Fortnite non può essere scaricato o aggiornato da App Store, un grande problema per decine di milioni di giocatori che improvvisamente non possono più giocare su iPhone e iPad.

In realtà Fortnite su iOS è ancora giocabile ma il gioco è pieno di bot e mancano funzionalità importanti come il cross play, la sincronizzazione delle statistiche, il supporto per il Battle Pass e ovviamente qualsiasi aggiornamento recente, dunque vi consigliamo di non avviare l'applicazione. Nelle scorse ore Apple ha rimosso anche Infinity Blade da App Store, altro gioco targato Epic Games che ha fatto il suo debutto alla fine del 2010, impostando un nuovo standard per la grafica su mobile all'epoca.