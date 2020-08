Apple vs Epic Games: per ora l'Unreal Engine è salvo, ma non Fortnite

Il conflitto tra Apple ed Epic Games e il confronto in sede giudiziaria continuano a evolversi, con l'arrivo di alcune prime decisioni da parte della Corte.

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers, designata per la risoluzione della disputa, ha infatti posto un primo importante paletto nella gestione della controversia. Con un'ordinanza restrittiva temporanea, è stato infatti impedito che Apple possa coinvolgere nella sua reazione di contrasto a Epic Games anche l'Unreal Engine. Concretamente, ciò implica che, sin da ora, è fatto divieto al colosso tecnologico di procedere con la chiusura degli account sviluppatore Apple di Epic Games o di impedire l'utilizzo del motore grafico sulle proprie piattaforme. Al contrario, la giudice non ha offerto tutele temporanee a Fortnite: Battaglia Reale, sancendo che Apple non è obbligata a reintrodurre il gioco su App Store in attesa dell'esito del processo.



Si tratta di misure temporanee volte a preservare lo status quo creatosi in seguito alle azione delle due parti in causa, in vista dello svolgersi delle udienze. In quest'ottica, risulta decisivo l'approccio adottato dall'autorità giudiziaria, che ha evidenziato: "Epic Games ed Apple sono liberi di litigare, ma la loro disputa non deve creare danno a terzi". Diverso invece il giudizio, sempre temporaneo, legato alla condizione di Fortnite: Battaglia Reale. Affermando che Epic "ha strategicamente scelto di infrangere l'accordo con Apple", la giudice ha invece negato il ripristino della presenza del gioco nell'App Store di Apple.



Decisioni definitive potranno giungere solamente al termine dell'iter giudiziario. Nel frattempo, Epic Games ha pubblicato nuovi teaser della Stagione 4 di Fortnite.