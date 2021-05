Apple vs Epic, nuovo leak dalla causa: Tim Cook non sapeva chi fosse Tim Sweeney

Dopo l'imporante leak delle compensazioni di Sony per il cross-play su PS4, dalla documentazione processuale trapelata dalla causa di Apple contro Epic emerge un aneddoto riguardante alcune, singolari considerazioni di Tim Cook su Tim Sweeney.

Dal fiume di documenti riservati che sta comparendo sui social e sui principali forum videoludici troviamo infatti uno scambio di email avvenuto nel 2015 tra il CEO di Epic Games e l'amministratore delegato di Apple.

Al termine dell'annuale Worldwide Developers Conference della casa di Cupertino, Sweeney inviò infatti una email al "collega" Cook per esporgli il suo punto di vista su "iOS come piattaforma aperta". Nel messaggio, Sweeney spiegò al CEO di Apple che "l'App Store ha fatto molto bene al settore, ma non sembra sostenibile un sistema che rende Apple lunico arbitro di una piattaforma che si appresta a raggiungere un miliardo di utenti. Sarebbe perciò opportuno sganciare i sistemi di distribuzione e revisione delle app per iOS dall'obbligo di passare per l'App Store".

Una volta visualizzata la email per la richiesta di liberalizzazione dei sistemi per pubblicare le applicazioni e i giochi per iOS all'infuori dell'App Store avanzata da Sweeney, il massimo esponente del board dirigenziale di Apple ha inoltrato il messaggio al vicepresidente del marketing del colosso di Cupertino, Phil Schiller, chiedendogli in maniera sarcastica se "è questo il ragazzo che era al nostro evento?".

Solo con il tempo capiremo quale impatto avranno queste anticipazioni e, soprattutto, quali saranno le conseguenze della battaglia legale nell'appena iniziato processo di Apple contro Epic Games per i pagamenti di Fortnite su sistemi iOS.