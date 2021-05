Apple vs Microsoft, tra xCloud e Game Pass: 'non ci consente di fare ciò che fa Netflix'

Prosegue a pieno ritmo il conflitto giudiziario tra Epic Games ed Apple, con il procedimento che ha visto presentarsi in aula anche la dirigenza di casa Microsoft.

Le testimonianze offerte e i documenti depositati come prove stanno progressivamente svelando al grande pubblico retroscena sull'universo videoludico nelle sue molteplici declinazioni. Molteplici gli aspetti toccati durante le sedute in tribunale, puntualmente documentate da Adi Robertson, Senior Editor di The Verge. La terza giornata di discussione si è in particolare aperta con la presenza al banco dei testimoni di Lori Wright, vicepresidente della divisione Xbox.

La discussione ha visto in questo caso protagonista l'approdo di xCloud e Xbox Game Pass su dispositivi iOS. La negazione dell'ingresso del servizio nell'ecosistema Apple aveva causato nell'estate 2020, una dura replica di Microsoft ad Apple. In seguito, un nuovo accordo aveva invece aperto la strada a xCloud e Google Stadia su mobile iOS, a patto che per ogni gioco incluso nel servizio fosse istituita un'App dedicata, con eventuali microtransazioni processate tramite App Store.



Un punto sul quale la giudice impegnata nella guida del processo ha voluto far soffermare l'attenzione, dichiarandosi confusa dalla scelta di Apple. "Posso utilizzare Netflix come un'App nativa e sfruttarla per vedere un'ampia serie di film, serie TV e altro ancora. - ha sottolineato rivolgendosi a Wright - È perché non volevate utilizzare un modello ad abbonamento?". Il dirigente Xbox ha replicato che, al contrario, quello era esattamente il desiderio di Microsoft. Dopo aver spiegato nel dettaglio il funzionamento di Xbox Game Pass, Wright ha concluso: "Volevamo utilizzare il modello di Netflix. Apple consente a Netflix di fare ciò che fa, ma non consente a noi di fare ciò che fa Netflix. E richiede di realizzare una App separata per ogni videogioco, che deve essere poi scaricata e istallata sul proprio smartphone".