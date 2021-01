L'applicazione Netflix verrà presto rimossa su Wii U e sulla famiglia di console 3DS

Nintendo ha deciso di interrompere il supporto per l'app Netflix sulle console Wii U e 3DS: a partire dal prossimo 30 giungo l'applicazione non sarà più accessibile e gli utenti che non l'hanno mai scaricata la vedranno scomparire dal Nintendo eShop.

La notizia è arrivata con una nota ufficiale della stessa Nintendo: "A partire dal 31 Dicembre 2020 l'app Netflix non sarà più disponibile per il download da parte dei nuovi utenti dal Nintendo eShop sulla console Wii U e sulla famiglia di console 3DS. Gli utenti già esistenti potranno comunque scaricare nuovamente l'applicazione. Il servizio continuerà fino al 30 giugno 2021. Grazie a tutti coloro che hanno apprezzato Netflix su queste piattaforme nel corso degli anni".

Insomma, dopo aver interrotto la produzione di 3DS lo scorso settembre, Nintendo sembra ora concentrata esclusivamente sulla più recente Switch. Tuttavia il supporto per l'app di Netflix non è ancora arrivata su l'ultima console della casa di Kyoto nonostante le promesse dell'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé che sin dal lancio aveva annunciato l'intenzione di portare il noto servizio di streaming sulla piattaforma.