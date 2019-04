L'approdo di RAGE 2 su Nintendo Switch: attualmente non ci sono piani

L'atteso sparatutto RAGE 2 si prepara a fare il proprio esordio su PC, Playstation 4 ed Xbox One, sulle quali sarà disponibile a partire dal prossimo 14 maggio.

Lo sgargiante Titolo non è tuttavia per ora atteso su Nintendo Switch, che non figura tra le piattaforme di lancio. In merito alla possibilità per il Gioco di essere supportato anche sulla console ibrida della Casa di Kyoto si è recentemente espresso Tim Willits, Director di id Software. In occasione del PAX East 2019, quest'ultimo è stato infatti oggetto di un'intervista da parte di Dualshockers, durante la quale è stato affrontato, tra gli altri, anche quest'argomento.

Piuttosto interessante il commento fornito dal Director di id Software, che ha confermato come la possibilità di portare RAGE 2 su Nintendo Switch sia stata presa in esame dal Team di Sviluppo. Queste le parole di Willits: "Dunque, abbiamo indagato in merito. È solo la tecnologia, ci sono alcune sfide, ma noi siamo sempre alla ricerca di future piattaforme e future persone con cui collaborare. Quindi, amiamo analizzare, ma non abbiamo piani in merito attualmente".



In occasione del PAX East 2019, la Community videoludica ha avuto modo di dare un ulteriore sguardo al Gioco, grazie ad un nuovo video di RAGE 2. Proprio nel corso della giornata odierna, lunedì 1 aprile, inoltre, è stato pubblicato un nuovo Trailer di RAGE 2.