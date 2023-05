Appuntamento con il mondo nerd nella prima edizione di LevanteFor il 27 e 28 maggio a Bari

Appuntamento con il mondo nerd nella prima edizione di LevanteFor: fumetti, games, cosplay e concerti per appassionati di Star Wars, Avengers e LEGO, tra gli ospiti anche Vincenzo Schettini in arte La fisica che ci piace.

Nel Nuovo Padiglione sarà ospitato l’intero mondo nerd: tecnologia, informatica, fumetti, videogiochi e musica elettronica. In una parola la cultura pop, quella cultura che nella due giorni barese sarà protagonista assoluta della prima edizione di LevanteFor. L’importante iniziativa coinvolgerà realtà locali e non solo tra talenti e nuove tendenze con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del Sud Italia.

Per quanto riguarda il puro intrattenimento a far divertire e sognare saranno numerosi gruppi di cosplayer. L'Area Star Wars si colorerà di cosplayers del gruppo Apulian Force Knights, un gruppo di amici e appassionati che riempiono le fiere pugliesi con i loro costumi caratteristici, e grazie anche al gruppo Jedi Generation, accademia di spettacolo che insegna l'arte del combattimento con spade laser con coreografie e acrobazie. Ci saranno anche i Real Avengers Italian Cosplayers, nati non solo con l’intenzione di aggregarsi ma anche di realizzare scene e dialoghi basati sui film che di volta in volta realizzano grazie a personale tecnico ed esperti nel settore. Sarà possibile inoltre immergersi nello strabiliante universo fantasy con i Beroler che giocano a D&D (Dungeons & Dragons).

Presente anche la Bruum Escape, la Roulotte del Cartomante, una vera e propria escape room immersiva. A LevanteFor non mancherà anche il gioco di ruolo dal vivo grazie a A.L.A. (Associazione Ludica Apulia) che si occupa di attività ludico-interpretative. Nel gioco di ruolo dal vivo i partecipanti impersonificano personaggi con l’uso di costumi ed equipaggiamento a tema con l’ambientazione del gioco.

Punto di riferimento nazionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale è la scuola Grafite che sarà presente alla manifestazione per disegnatori e creativi di tutte le età. E ancora Pokémon Millennium allestirà un’Area Nintendo dove i giocatori potranno prendere parte a tante attività e tornei gratuiti. Anche il mondo LEGO sarà a LevanteFor con l’associazione culturale PugliaBrick il cui obiettivo è quello di avvicinare ai LEGO tutte le generazioni offrendo attività ludico-ricreative, laboratori, aree gioco educative ispirate ai Pirati, lo spazio, i castelli, le città, i robot, le automobili.

Inoltre grazie al Mensa Italia, associazione i cui membri sono le persone che hanno raggiunto o superato il 98° percentuale della popolazione mondiale del Quoziente Intellettivo, le Aree Talk si riempiranno di grandi ospiti che ci parleranno della loro attività di divulgazione. Tra questi personalità di spicco quali Vincenzo Schettini, in arte "La fisica che ci piace" e "Chi ha paura del buio?", progetto e vero e proprio portale di comunicazione e divulgazione scientifica.

All’interno di LevanteFor si terrà anche la 6ª edizione della Mostra Concorso di Modellismo Statico che offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare le opere di alcuni tra i migliori modellisti del settore. La prima edizione dell’evento comprenderà anche gare, sfilate cosplay, concorsi e concerti che si terranno dalle 10.00 alle 22.00 in un’area palco appositamente allestita all’esterno del Nuovo Padiglione.

L’accesso (con orario orari 10.00 – 20.00) sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura della Fiera del Levante. Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code sarà possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.