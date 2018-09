Apre la pagina World of the Tomb Raider: recensione, news, video, guide e tanto altro

L'uscita di un nuovo titolo della serie Tomb Raider è da sempre considerato un evento imperdibile dalla comunità videoludica. Everyeye ha così ben pensato di aprire la pagina World of the Tomb Raider, interamente dedicata all'ultima avventura della predatrice di tombe per eccellenza, Lara Croft.

La pagina verrà costantemente aggiornata con notizie, approfondimenti, video, guide e con tutto ciò che bisogna sapere su Shadow of the Tomb Raider. Abbiamo progettato la pagina World of the Tomb Raider affinché possa rappresentare un punto di riferimento assoluto per ogni fan della saga dell'archeologa, che ha recentemente festeggiato il 22° anniversario.

Mentre vi scriviamo, potete già trovarci un numero incredibile di notizie e video oltre, ovviamente, alla recensione di Shadow of the Tomb Raider curata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che ha premiato il titolo con un voto pari a 8.3, di cui vi riportiamo un breve estratto: "Lara Croft ritorna in un’ultima, grande avventura: l'impianto è lo stesso dei capitoli precedenti, quello di un action-adventure in terza persona solido, con l’accento posto sull’esplorazione e il combattimento stealth, e in questo The Shadow of The Tomb Raider riesce a migliorarsi e a progredire notevolmente. SOTR è un titolo riuscito, per certi versi stupendo, che però, proprio sul più bello, manca del coraggio necessario per giungere alla vetta. Se avete amato i precedenti capitoli, questo non vi deluderà di certo, ed anzi supererà anche le vostre più rosee aspettative."



Dopo l'uscita, fissata su PlayStation 4, Xbox One e PC per venerdì 14 settembre, sulla stessa pagina troverete anche numerose guide ricche di consigli utili per cominciare a giocare, per trovare i collezionabili disseminati nelle intricate ambientazioni e per superare i punti più ostici del gioco.