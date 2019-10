Apre nel Regno Unito la prima clinica per combattere la dipendenza dai videogiochi

Le discussioni sulla potenziale dannosità di alcuni tipi di videogiochi negli ultimi anni si sono fatte sempre più accese, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inserire nella lista delle malattie ufficialmente riconosciute come tali, la dipendenza dai videogame.

Dopo l'annuncio risalente all'estate scorsa, la NHS, il sistema sanitario inglese, ha annunciato l'apertura del primo centro per curare proprio tale dipendenza nel Regno Unito. La clinica aprirà i battenti questo mese, si concentrerà su pazienti della fascia d'età dai 13 ai 25 anni, e sarà situata vicino ad un altro centro, quello per trattare la dipendenza dal gioco d'azzardo.

Ne ha parlato Simon Stevens, CEO di NHS England, che ha nuovamente richiamato alla responsabilità le software house: "I bisogni sanitari cambiano costantemente, ecco perché la NHS non può mai restare ferma. Questo nuovo servizio è una risposta a un problema emergente, parte delle crescenti pressioni a cui i bambini e i ragazzi sono esposti oggigiorno. La NHS però non deve servire solo a raccogliere i pezzi. Le aziende hanno una responsabilità verso i propri utenti e i propri azionisti, e dovrebbero fare il loro meglio per prevenire disturbi ossessivi o dannosi, anziché cercare di monetizzare grazie ad essi".

Il Centro sarà diretto dalla Dottoressa Henrietta Bowden-Jones, che ha dichiarato: "Il centro per la dipendenza dal gaming e da internet è il primo e unico servizio specialistico della NHS. Sono orgogliosa di guidarlo e grata alla NHS per aver riconosciuto il problema, che ci renderà ora in grado di aiutare migliaia di giovani in difficoltà".

