Aprile 2019: Mortal Kombat 11 guida il mercato digitale, Apex Legends esce dalla top-ten

SuperData Research ha pubblicato i dati relativi all'andamento del mercato digitale videoludico mondiale relativi al mese appena trascorso: aprile 2019. Ecco i principali risultati.

La Compagnia evidenzia i dieci titoli di maggior successo per il mercato PC e console, che vi riportiamo dunque di seguito:

Top - Ten Console

Mortal Kombat 11 Fortnite: Battle Royale Sekiro: Shadows Die Twice MLB The Show 19 FIFA 19 Days Gone Devil May Cry 5 NBA 2K19 Super Smash Bros. Ultimate Tom Clancy's The Division 2

Top - Ten PC

League of Legends Dungeon Fighter Online Fantasy Westwars Journey Online II Crossfire Fortnite Tom Clancy's The Division 2 Sekiro: Shadows Die Twice Hearthstone West Counter-Strike: Global Offensive

A commento delle classifiche, SuperData Research evidenzia una performance particolarmente positiva per Mortal Kombat 11, che si guadagna il miglior lancio digitale nella storia dell'intero franchise di NetherRealm. Al contrario, Respawn Entertainment sembra aver aver visto di ridursi gli introiti generati da Apex Legends. Il battle royale non figura infatti in nessuna delle due top-ten ed avrebbe generato nel corso del mese di aprile 2019 circa 24 milioni di dollari. Una cifra importante, ma che equivale "solamente" ad un quarto di quanto generato nel corso del mese di lancio, febbraio 2019.



Per chi ancora non avesse avuto modo di provare il nuovo picchiaduro di NetherRealm, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Mortal Kombat 11. Novità dovrebbero essere invece in dirittura di arrivo per il battle royale di Respawn: sono infatti attese informazioni sulla Stagione 2 di Apex Legends.