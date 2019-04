Al via ad aprile i test per l'aggiunta di Halo Reach in Halo The Master Chief Collection

Brian Jarrard, Community Director di 343 Industries, ha rivelato che i Flight Test per l'aggiunta di Halo Reach in Halo The Master Chief Collection partiranno durante il mese appena iniziato, anche se al momento non ci sono tempistiche precise a riguardo.

L'obiettivo dello studio è quello di avviare i test entro breve e lanciare Halo Reach su PC e Xbox One ad aprile, salvo problemi tecnici imprevisti. Reach sarà il primo titolo della The Master Chief Collection a fare la sua comparsa su Windows mentre entro la fine del 2019 arriveranno anche Halo Combat Evolved, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4 e Halo ODST.

La versione PC di Halo The Master Chief Collection dovrebbe supportare Windows 7 e Windows 10, inoltre godrà di opzioni come lo slider per il FOV, possibilità di bloccare o sbloccare il framerate e supporto per le MOD, sebbene questa possibilità dovrebbe fare la sua comparsa solamente in un secondo momento. E' stato confermato inoltre il mancato supporto per Cross-Play e Xbox Play Anywhere per Halo The Master Chief Collection su PC.

La raccolta sarà in vendita non solo su Microsoft Store ma anche su Steam, come confermato da Gabe Newell e da 343 Industries, notizia che conferma la volontà della casa di Redmond di allargare il più possibile il suo pubblico.