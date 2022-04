Aprono le iscrizione alla Beta di Stray Blade: il GDR fantasy combatte in video

Gli sviluppatori tedeschi di Point Blank Games invogliano i patiti di action GDR a iscriversi alla Beta di Stray Blade pubblicando un interessante video gameplay incentrato sul sistema di combattimento della loro prossima avventura fantasy.

La Beta Privata di Stray Blade garantisce l'accesso all'area della Valle d'Acrea, una regione liberamente esplorabile e piena di segreti da scoprire. Nel corso di questa fase di testing, gli utenti potranno padroneggiare gli alberi delle abilità del proprio alte-ego e del suo fedele compagno d'avventura, il lupo ancestrale Boj, compiendo tutta una serie di attività.

Un piccolo assaggio dell'esperienza ludica da vivere in Stray Blade ci viene offerto con il nuovo video gameplay propostoci dagli autori berlinesi per descrivere, appunto, le meccaniche più importanti del combat system e della progressione delle attività da svolgere insieme a Boj. Nella cornice digitale della Valle perduta di Acrea, i giocatori dovranno intraprendere un lungo viaggio per scoprire cosa sta accadendo a questo regno ancestrale e fronteggiare la minaccia rappresentata dalle orde di creature e predoni desiderose di porre fine a questo regno.

La commercializzazione di Stray Blade è prevista per quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: in calce alla notizia trovate il link al modulo di iscrizione da compilare per partecipare alla Beta Privata. Se volete saperne di più su quest'opera, qui trovate il nostro speciale sul GDR fantasy Stray Blade a firma di Daniele D'Orefice.