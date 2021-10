Aprono le registrazioni della seconda stagione di Amazon UNIVERSITY Esports in Italia

Amazon UNIVERSITY Esports Italia dà il via alla Stagione 2 con l'apertura delle iscrizioni, per la formazione delle squadre che desiderino partecipare a quella che è già diventata la più importante lega esports in ambito universitario in Europa.

In questa occasione, come accaduto nella stagione precedente, GGTech si avvale della collaborazione di PG Esports, prima azienda italiana specializzata nel mondo degli esport, per l'organizzazione di questa competizione.

I tornei inizieranno nei primi giorni di ottobre, e si prevede la partecipazione di più di 2.000 studenti, tra le 500 e le 600 squadre costituite da oltre 50 università. Una delle novità più importanti è la partecipazione delle università milanesi, che sono sempre in prima linea quando si tratta di aderire ad attività legate al gaming.

La loro partecipazione è frutto di anni di buon lavoro tra studenti e istituzioni e sono un modello che Amazon UNIVERSITY Esports Italia vuole applicare su tutto il territorio. Tra le principali novità della seconda stagione di Amazon UNIVERSITY Esports Italia sono i giochi in cui i giocatori si sfideranno, come: League of Legends (i cui Worlds sono appena iniziati, recuperate il nostro approfondimento sul mondiale di LoL); Clash Royale; Legends of Runeterra; Chess e FIFA22 (avete già letto la nostra recensione di FIFA 22?).

Questa grande varietà di titoli permetterà a tutti di trovare il torneo che più si preferisce. I vincitori dei diversi giochi condivideranno un montepremi di più di 6.500 euro.

Come nelle edizioni precedenti, Amazon UNIVERSITY Esports avrà il supporto di ACER Predator, Intel e Samsung, che in questo modo confermano il loro sostegno per l'ecosistema esports e soprattutto per le competizioni in ambiente universitario.

Le squadre vincitrici in ciascuno dei giochi si qualificheranno per rappresentare il loro paese nell'Amazon UNIVERSITY Esports Masters, così da guadagnarsi un posto per rappresentare l'Europa nel gran finale globale.