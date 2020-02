Ara Fell Enhanced Edition: il GDR "vecchia scuola" esce a marzo su PC, console e mobile

Gli sviluppatori di Stegosoft Games si preparano al PAX East 2020 di Boston presentando ufficialmente Ara Fell Enhanced Edition, un gioco di ruolo "vecchia scuola" che si rifà alla lunga tradizione dei JRPG giapponesi.

Con Ara Fell, l'intenzione dichiarata degli autori indipendenti di Stegosoft è infatti quella di farci vivere un'avventura che si ispira ai primi, indimenticabili capitoli di serie culto come quelle di Final Fantasy o dei Mana, come il recente Remake di Secret of Mana.

L'Edizione Enhanced di questo progetto in sviluppo da diversi anni promette di integrare alla già solida componente action ruolistica del titolo originario degli elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, da un sistema di combattimento rivisto, dall'aggiunta di classi personaggio e abilità inedite o dalla riprogettazione dell'interfaccia. Non mancherà poi una generosa iniezione di contenuti per la storia, le missioni secondarie, il crafting, il sistema di creazione e gestione degli incantesimi, i dialoghi e i livelli di difficoltà.

Per poter immergersi nelle atmosfere nostalgiche con grafica in stile 16-bit di questo titolo, oltretutto, non dovremo nemmeno attendere troppi mesi. L'uscita di Ara Fell Enhanced Edition è infatti prevista per il prossimo 26 marzo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Date un'occhiata alle immagini e al video di annuncio della nuova versione per sistemi current-gen di Ara Fell e fateci sapere che cosa ne pensate di questo GDR e, più in generale, di questo genere di avventure ruolistiche ispirate ai capolavori JRPG del passato.