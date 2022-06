Ara History Untold: annunciato un nuovo strategico a turni per PC Game Pass

Nel corso del ricchissimo Xbox & Bethesda Showcase c'è stato spazio anche per un annuncio del tutto inatteso, ossia quello di Ara: History Untold.

Ara: History Untold è stato descritto nel trailer di presentazione come un'evoluzione dei giochi strategici a turni di stampo storico. Le scelte dei giocatori influenzeranno pesantemente il mondo di gioco e la loro stessa esperienza personale. Al timone del progetto ci sono i ragazzi di Oxide Games, già autori di Ashes of the Singularity, mentre la pubblicazione è affidata a Xbox Games Studios.

Il filmato condiviso durante l'evento non ha purtroppo mostrato scene di gameplay, in compenso potete guardare gli screenshot tratti dalla versione pre-Alpha allegati in calce a questa notizia, dove s'intravedono luoghi storici come l'Antica Roma e l'Antico Egitto. Ara: History Untold verrà pubblicato in esclusiva su PC via Microsoft Store e Steam, con debutto immediato al day one all'interno del catalogo di PC Game Pass. La data di lancio non è ancora nota, nel frattempo gli interessati possono unirsi al programma Insider visitando il sito arahistoryuntold.com.