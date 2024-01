Ara History Untold in video: lo strategico a turni protagonista dell'Xbox Direct

Nella cornice mediatica dell'Xbox Developer Direct che ha fatto da sfondo al Deep Dive di Avowed e al trailer di Hellblade 2 con l'annuncio della data d'uscita, i ragazzi di Oxide Games hanno discusso delle sfide affrontate nel dare forma all'ambizioso strategico a turni Ara History Untold.

Forti dell'esperienza maturata con Ashes of Singularity, gli sviluppatori statunitensi promettono di fare la felicità di tutti gli appassionati di gestionali e strategici 4X catapultandoli in una dimensione incredibilmente profonda e stratificata, con un'infinità di strutture da edificare, di tecnologie da scoprire e di civiltà da far prosperare in un contesto ludico in perenne mutamento.

Il legame spirituale con la serie di Civilization si riflette anche nelle dinamiche di gameplay legate, ad esempio, alla gestione delle truppe nei combattimenti a turni e dei potenziamenti delle strutture distintive di ogni civiltà.

I ragazzi del team Oxide sanno però che 'anche l'occhio vuole la sua parte', prova ne sia il lavoro svolto sul comparto grafico per dare a ogni struttura, unità ed elemento naturale un aspetto realistico e coerente con un open world che sembra essere davvero pieno di dettagli. Il lancio di Ara History Untold è previsto in autunno su PC, con ingresso immediato nel catalogo di PC Game Pass.