L'Arabia Saudita continua ad investire su Nintendo: ora possiede il 7% delle azioni

Da diverso tempo l'Arabia Saudita sta puntando con decisione all'industria videoludica, attraversoinvestimenti che si stanno facendo un poco alla volta sempre più corposi. E ad aver attirato l'attenzione degli arabi è in particolare Nintendo.

Lo scorso gennaio l'Arabia Saudita è arrivata possedere il 6% di Nintendo, e questa fetta si è già ulteriormente allargata. Tramite ulteriori investimenti, il Public Investment Fund (PIF) del principe Mohammed bin Salman ora possiede il 7,08% delle quote azionarie della Grande N. I primi affari in tal senso risalgono al maggio del 2022: all'epoca il PIF acquistò il 5% delle azioni della casa di Kyoto, ed in meno di un anno tale quota è già cresciuta di ulteriori due punti percentuali. Non è da escludere a questo punto che l'Arabia Saudita continui ad investire su Nintendo, oltre ad interessarsi anche ad ulteriori colossi dell'industria sparsi per il mondo.

A tal proposito, infatti, negli scorsi mesi emerse la voce che l'Arabia Saudita fosse pronta ad acquisire un publisher di videogiochi, con il principe bin Salman che annunciò di aver stanziato quasi 38 miliardi di dollari da utilizzare per il settore videoludico; 13 di questi sarebbero tra l'altro indirizzati all'acquisto per l'appunto di una software house di primo piano, sebbene per il momento nulla in tal senso si è ancora concretizzato.