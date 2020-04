L'Arabia Saudita lancia l'iniziativa Gamers Without Borders: evento da dieci milioni

L'Arabia Saudita ha messo in piedi un torneo imponente, per raccogliere fondi per aiutare a combattere l'emergenza sanitaria globale legata al coronavirus. L'evento presenta un montepremi di tutto rispetto: ben 10 milioni di Dollari.

I giocatori, oltre a competere, potranno ovviamente anche scegliere un ente di beneficenza a cui donare il denaro.

Il torneo, ribatezzato “Gamers Without Borders” è iniziato il 24 aprile durerà fino al 7 giugno. L'evento include tornei giornalieri e settimanali su titoli come Call of Duty, Fortnite, PUBG MOBILE, Clash Royale, FIFA 20, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Overwatch e Rocket League. Il tutto organizzato in collaborazione con il colosso ESL.

“Gran parte del mondo è bloccato. Molti si sentono impotenti e soli. Tuttavia, la semplice bellezza dell'esport è che essendo digitale può essere apprezzato da tutti, ovunque e in qualsiasi momento...ora è il momento per tutti i giocatori di unirsi e contribuire alla causa”, ha dichiarato il Principe Faisal Bin Bandar Bin Sultan, presidente della Federazione saudita per gli sport elettronici e intellettuali (SAFEIS).

I vincitori del torneo, come dicevamo, sceglieranno un'organizzazione di loro scelta da sostenere con le loro vincite. Inoltre, tutte le entrate del torneo derivanti dagli sponsor saranno devolute direttamente in beneficenza.

Oltre alla competizione e alla possibilità di osservare l'evento in streaming, pare che l'iniziativa “Gamers Without Borders” presenterà anche opportunità di imparare qualcosa. In collaborazione con il Ministero della Comunicazione e Information Technology (MCIT), verrà lanciata anche un'Academy che offrirà una serie di programmi di formazione, hackathon e webinar rivolti a sviluppatori, giocatori, investitori e imprenditori.