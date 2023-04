L'Arabia Saudita punta forte sui videogiochi: investirà $38 miliardi per una gaming hub

Dopo aver già investito nelle azioni di Nintendo, EA e Take-Two, l'Arabia Saudita cerca di inserirsi in maniera più convinta nel settore videoludico avanzando un investimento da ben 38 miliardi di dollari.

L'iniziativa giunge direttamente dal governo dell'Arabia Saudita, che ha messo sul piatto 38 miliardi di dollari per costruire una "gaming hub" a Ryad, nel cuore del paese. È uno sforzo per diventare un leader del settore e per diversificare l'economia del Paese, che fino ad ora è stata quasi interamente incentrata sul petrolio.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, questa impresa sarà guidata da Savvy Gaming Group (fondata dal principe Bin Salman) e una delle prime azioni in programma è l'acquisizione o la creazione di un'azienda che possa consentire la creazione di una "nuova proprietà intellettuale" nel paese. Non solo, ma attraverso ingenti investimenti, Savvy cercherà di aumentare le partecipazioni in aziende come Nintendo e arricchire un fiorente ecosistema di eSport in Arabia Saudita.

"Ora siamo più un'azienda di eSport che un'azienda di giochi. Quello che stiamo facendo quest'anno è concentrarci maggiormente sulla pubblicazione e sullo sviluppo di giochi. Vorremmo utilizzare questi investimenti per iniziare a lavorare con queste aziende e chiedere come possiamo lavorare insieme sull'editoria in (Medio Oriente e Nord Africa), gestire le loro attività di eSport o sviluppare insieme nuove proprietà intellettuali", ha dichiarato a Bloomberg il CEO di Savvy Brian Ward.