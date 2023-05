L'Arabia Saudita fa sul serio con i videogiochi e investe ancora in EA

Dopo aver stanziato un fondo da ben 38 miliardi di dollari per la realizzazione di una gaming hub, l'Arabia Saudita continua ad investire nel mondo videoludico e lo fa incrementando la propria quota azionistica in Electronic Arts, uno dei più grandi publisher dell'industria.

Come riporta Seeking Alpha, il nuovo report per i tre mesi di EA terminati il 31 marzo 2023 mostra che il fondo nazionale dell'Arabia Saudita ha aumentato il numero delle proprie azioni dell'editore di FIFA durante il quarto trimestre del 2022. Precedentemente, il PIF deteneva 16,01 milioni di azioni di EA, ma alla fine del primo trimestre del 2023 ne detiene 24,81 milioni, con un aumento pari al 55%. EA non è il solo grande publisher occidentale in cui l'Arabia Saudita ha deciso di investire i propri fondi, avendo già acquisito quote di mercato di Activision Blizzard e Take-Two Interactive.

L'Arabia Saudita sta puntando anche sulle società asiatiche tra cui Nintendo, Capcom, Nexon. Nei confronti di quest'ultima, il PIF ha aumentato la sua partecipazione fino all'8,26% negli scorsi mesi. Nel 2022 anche la sussidiaria del PIF, Savvy Games Group, ha acquistato una partecipazione da 1 miliardo di dollari in Embracer Group, mentre il principe ereditario della Electronic Gaming Development Company dell'Arabia Saudita possiede il 96% di SNK.