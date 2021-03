Aracade Paradise annunciato: gli arcade invadono PC e console, incluse PS5 e Xbox Series X

Prosegue l'ondata di annunci legata al mondo dello sviluppo indipendente che ha caratterizzato il mese di marzo. Dopo il Future Games Show, - che ha portato con sé un nuovo trailer del JRPG Cris Tales e un video di The Lord of the Rings: Gollum - giungono ora una serie di annunci legati a Wired Productions.

Tra questi ultimi troviamo Arcade Paradise, avventura dai toni spiccatamente retrò che vede protagonista la giovane Ashley. Armata delle chiavi della lavanderia di famiglia, la ragazza decide di trasformare radicalmente l'attività, per convertirla nella sala giochi dei sogni. Per realizzare il successo commerciale, Ashley ha scelto ben 35 Arcade, con ogni gioco caratterizzato da proprie dinamiche di gameplay, storie e missioni speciali. I titoli proposti spaziano lungo tre decenni di evoluzione del medium, dai primissimi videogiochi sino all'era a 32-bit.



Vista la natura di Arcade Paradise, non poteva mancare la possibilità di inserire un secondo gettone per cimentarsi in una sfida multiplayer. Gli arcade che popolano la ex lavanderia consentono di giocare insieme ad amici in un multigiocatore locale sino a 4 utenti. A seconda del titolo, si potrà cimentarsi in sfide competitive o in missioni co-op. In apertura, trovate il trailer di annuncio della produzione Wired.



Arcade Paradise non dispone al momento di una data di uscita precisa, ma è atteso nel corso del 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC.