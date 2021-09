Aragami 2: l'action stealth si lancia in video su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass

Gli sviluppatori spagnoli di Lince Works celebrano il lancio di Aragami 2 confezionando un video che sintetizza l'esperienza narrativa e di gameplay da vivere interpretando il ninja del loro ultimo action stealth.

Il sequel diretto dell'avventura tenuta a battesimo nel 2016 si riallaccia agli eventi conclusivi del capitolo originario per mutuarne l'impianto di gioco con la promessa di evolverlo e arricchirlo con l'aggiunta di una modalità cooperativa che copre l'intero arco delle missioni della campagna principale.

Il nostro alter-ego, uno degli ultimi guerrieri élite dei ninja Aragami, dovrà quindi collaborare con gli altri appartenenti al clan per intraprendere tutta una serie di missioni volte alla liberazione dei propri compagni e degli abitanti dei villaggi caduti sotto il controllo degli eserciti invasori. Starà quindi agli utenti scegliere come raggiungere il proprio obiettivo, se imboccando il sentiero delle Essenze d'Ombra per abbattere "con discrezione" gli avversari o, al contrario, passando sul filo della katana le gole nemiche per risolvere le battaglie nel modo più sanguinoso possibile.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Aragami 2 che ne conferma l'avvenuto lancio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltreché su Xbox Game Pass per chi vi è abbonato su PC o console Xbox, con tanto di accesso alla versione in streaming su Xbox Cloud Gaming per gli iscritti a Game Pass Ultimate.