Aragami 2 annunciato: ninja assetati di vendetta, ora anche in co-op

Lo studio spagnolo Lince Works ha annunciato Aragami 2, sequel dell'omonimo titolo uscito nel 2016 e capace di riscuotere un discreto successo grazie ad un gameplay solido e atmosfere indubbiamente affascinanti.

Aragami 2 uscirà nei primi mesi del 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam), gli sviluppatori hanno pubblicato in occasione della Gamescom un trailer e un nuovo video gameplay.

Non ci sono molti dettagli sulla trama, lo studio ha confermato che il gioco supporterà la co-op e potrà essere affrontato non solo in singolo ma anche in compagnia di altri tre amici, facendo squadra per sconfiggere le forze del male. Il protagonista potrà contare su numerose abilità "upgradabili" con uno skill tree che includerà oltre 42 diversi poteri.

Lo stile estetico non sembra aver subito troppi cambiamenti rispetto a quello del primo Aragami anche se dal debut trailer è possibile notare una maggior pulizia grafica e in generale un comparto tecnico più curato.