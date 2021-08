Aragami 2 ai avvicina silenzioso: omicidi nell'ombra e maledizioni nel nuovo trailer

Dopo aver confermato la data di uscita di Aragami 2, gli sviluppatori di Lince Works offrono un inedito assaggio della propria nuova produzione videoludica.

La software house ha infatti pubblicato un ricco story trailer, volto a presentare il protagonista del titolo dall'animo stealth. Tra le sempre suggestive atmosfere dell'antico Giappone, i giocatori avranno modo di muoversi nell'ombra per compiere la propria vendetta. Un percorso di rivendicazione della propria libertà pare attendere il nostro ninja all'interno di Aragami 2, per un'avventura che promette un'intrigante commistione tra azione, assassinii e poteri arcani.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il nuovo trailer del titolo Lince Works introduce inoltre il clan Kurotsuba, sottomesso per lungo tempo, ma ora pronto a rivendicare per sé un nuovo ruolo nella storia: siete pronti a celarvi nell'ombra? Ricordiamo che, per l'occasione, gli appassionati del genere potranno anche contare sul supporto di un amico, grazie alla modalità cooperativa di Aragami 2.

La nuova avventura a tema ninja è pronta a prendere il via il prossimo 17 settembre. Con l'autunno, i giocatori potranno scivolare nell'ombra su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Gli abbonati al servizio di casa Microsoft potranno inoltre beneficiare dell'aggiunta del titolo nel catalogo Xbox Game Pass, direttamente dal Day One.