Aragami 2: il nuovo trailer svela la data d'uscita su PC, PlayStation e Xbox

Il team di sviluppo di Lince Works confeziona un nuovo trailer di Aragami 2 che mostra delle scene di gameplay inedite e contribuisce a fare definitivamente chiarezza sulla data di lancio di questo action stealth.

La seconda iterazione della proprietà intellettuale tenuta a battesimo nel 2016 dalla software house spagnola punta a evolvere ogni aspetto del sistema di gioco del capitolo primigenio, a cominciare dall'aggiunta di un modulo cooperativo che attraverserà tutta la campagna principale.

L'introduzione della cooperativa porta in dote ulteriori sorprese contenutistiche e ludiche, come quella rappresentata dalle missioni e dalle attività espressamente studiate per questa modalità. Lo scopo del nostro alter-ego sarà quello di salvare gli abitanti del suo regno da un'esistenza trascorsa in schiavitù: per riuscire in questa impresa, il ninja interpretabile dagli utenti dovrà fare appello a tutte le sue capacità per intrufolarsi tra le linee nemiche e colpire di soppiatto gli oppressori della sua amata valle.

In conseguenza del recente rinvio di Aragami 2, la nuova data di lancio fissata da Lince Works sarà quella del 17 settembre, tanto su PC quanto su console: il titolo sarà disponibile sia su PS4 e Xbox One che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, supponiamo in una versione appositamente ottimizzata per le piattaforme di nuova generazione.