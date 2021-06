Aragami 2: l'ombra di Lince Works colpisce silenziosa e letale nel nuovo trailer

Il Guerrilla Collective Showcase si apre con un nuovo trailer di Aragami 2, seguito dell'avventura stealth uscita originariamente nel 2016 e che promette di compiere importanti passi avanti in termini di gameplay e direzione artistica rispetto all'apprezzato primo episodio della serie.

Il nuovo filmato ci permette di guardare più nel dettaglio gli elementi ludici di Aragami 2, che oltre al classico approccio silenzioso e letale già visto in passato offre anche una nutrita schiera di abilità speciali e una progressione del protagonista ancora più ampia. Il cuore pulsante dell'opera resta sempre lo stealth puro, combinato con una maggiore interazione ambientale che richiede di sfruttare con attenzione le ombre e tutte le opportunità offerte dallo scenario circostante per eliminare i nemici senza essere individuati. Non mancherà comunque la possibilità di ingaggiare combattimenti diretti con i nemici facendo ricorso a fendenti, parry e potenti combo. Sarà inoltre possibile muoversi tra le ambientazioni in maniera più immediata grazie anche alla possibilità di eseguire doppi salti.

Ricordiamo che Aragami 2 esce il prossimo 17 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Al momento non è prevista nessuna versione per Nintendo Switch, sebbene non è da escludere a priori che possa uscire in un secondo momento più avanti, come già accaduto per il primo Aragami arrivato sulla console ibrida Nintendo nel 2019.