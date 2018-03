Aragami: annunciata la nuova espansione Nightfall, in arrivo a maggio

ha annunciato di essere al lavoro sulla prima espansione di, intitolatae in arrivo nel mese di maggio su PlayStation 4 e PC.

Nightfall includerà quattro nuovi capitoli con protagonisti Hyo e Shinobu, tre nuove tecniche Ombra e il supporto per il multiplayer co-op online cross-platform. In apertura trovate il trailer di debutto dell'espansione, che permette di dare un primo sguardo alle novità inserite dagli sviluppatori.

Aragami è stato pubblicato alla fine del 2016 su PlayStation 4 e PC, il gioco ha riscosso un buon successo con oltre 400.000 copie vendute e questo ha convinto gli sviluppatori a pubblicare un corposo contenuto aggiuntivo, in uscita a maggio. Lince Works non ha escluso che Aragami possa arrivare anche su altre piattaforme e la scorsa estate una versione Director's Cut del gioco per Nintendo Switch è comparsa nel listino di un rivenditore francese, ad oggi però non è ancora stato confermato nulla in merito.