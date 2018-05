Aragami: Shadow Edition annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

Poco fa Lince Works ha annunciato Aragami: Shadow Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC, nuova edizione dello stealth game pubblicato per la prima volta nel 2016.

Includerà il gioco base, tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino ad oggi e l'espansione Nightfall attualmente in via di sviluppo. Aragami: Shadow Edition verrà lanciata al prezzo di 24,99 euro in contemporanea con Nightfall nei prossimi mesi, in una data non meglio specificata. Sia il gioco che l'espansione supportano una modalità cooperativa online per due giocatori, cross-platform tra console e PC.

Prima della sua pubblicazione, inoltre, le versioni PlayStation e PC riceveranno una patch che migliorerà "in maniera sostanziale performance e ottimizzazione". Grazie a questa edizione il titolo debutterà per la prima volta Xbox One. Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato il trailer dell'annuncio che potete ammirare in apertura di notizia.

In Aragami i giocatori impersonano uno spirito vendicativo con il potere di controllare le ombre creato da Yamiko, una ragazza imprigionata nella città fortezza di Kyuryu. L'obiettivo è quello di infiltrarsi a Kyuryu usando i propri poteri sovrannaturali per scoprire la verità sull'aragami. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Everyeye.it a cura di Giuseppe Arace.