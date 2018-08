Aragami Shadow Edition arriverà su Nintendo Switch in autunno

Nella giornata di oggi il publisher Merge Games e lo sviluppatore ‎Lince Works hanno annunciato che Aragami Shadow Edition debutterà anche su Nintendo Switch. Il gioco arriverà sulla console ibrida della Grande N in versione fisica e digitale nel corso del'autunno.

Aragami: Shadow Edition includerà il gioco di base, l'espansione Nightfall e tutti gli altri contenuti scaricabili pubblicati. Il titolo supporterà la co-op online (fino a 2 giocatori) e il cross-play con PC e Xbox One. Aragami è uno stealth/action game in cui indosseremo i panni di un assassino non morto in grado di controllare le ombre, resuscitato da Yamiko, una ragazza tenuta prigioniera dai Kaiho, adepti dell'armata della luce. Il nostro obiettivo sarà riuscire a liberare la ragazza e i suoi alleati prima dell'alba, che provocherà la nostra dipartita. In Nightfall, espansione ambientata prima degli avvenimenti narrati nel gioco principale, gli assassini dell’Ombra Hyo e Shinobu seguiranno le tracce del misterioso Alchimista durante una missione conclusiva per recuperare un compagno perduto molto tempo addietro. Aragami: Shadow Edition è già disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One, e arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'autunno. Per ulteriori informazioni e dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra recensione a cura di Giuseppe Arace.