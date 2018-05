Aragami: Shadow Edition e l'espansione Nightfall arrivano a Giugno

Aragami: Shadow Edition arriverà questo Giugno per PC e PS4 e farà il suo debutto anche su Xbox One. Insieme all'edizione speciale, che include il gioco base e tutti i DLC rilasciati fino ad ora, arriverà anche l'espansione Nightfall.

Sia il gioco base che l'espansione supporteranno la co-op online per due giocatori, e sarà possibile giocare anche cross-platform tra console e PC.

Per coloro che non lo sapessero, Aragami è un titolo stealth. I giocatori vestono i panni di un assassino non morto, riportato in vita con l'abilità di controllare le ombre. Durante lo svolgersi dell'avventura si intraprenderà un viaggio verso Yamiko, con la speranza di scoprire i segreti che circondano il misterioso passato del protagonista.



L'espansione Nightfall va ad arricchire la storia principale con l'introduzione degli assassini dell'ombra Hyo e Shinobu i quali sono sulle tracce di un Alchimista per riportare in vita un compagno deceduto da diverso tempo. Qualora fosse interessati, Lince Work ha pubblicato un playthrough di 11 minuti (che potete vedere in calce), nel quale è possibile avere un assaggio di ciò che ci aspetterà in Nightfall.



Aragami: Shadow Edition e l'espansione Nightfall saranno disponibili acquistabili in formato digitale dal 5 Giugno 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Intanto potete farvi un'idea sul titolo leggendo la recensione presente sul nostro sito!