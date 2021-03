Aragami 2, lo stealth game è stato rimandato: ecco la nuova finestra di lancio

Presentato al pubblico lo scorso mese di agosto, Aragami 2 è il seguito dello stealth game pubblicato nel 2016 che avrebbe dovuto segnare il suo debutto nei primi mesi di quest'anno.

Gli sviluppatori di Lince Works hanno comunicato un cambio di strategia ed un rinvio della data di lancio del suo gioco stealth, che per la prima volta nella serie aggiungerà la componente co-op. Inizialmente previsto per il Q1 del 2021, Aragami 2 sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One soltanto nel Q3 di quest'anno. A quanto pare, il team di sviluppo ha bisogno di tempo extra per riuscire a rifinire il comparto tecnico del titolo.

"Abbiamo notizie importanti sul lancio di Aragami 2, previsto per l'inizio del 2021. In questo momento il gioco è finito e giocabile dall'inizio alla fine, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ciò prevede principalmente la correzione di bug e il lavoro di polishing, soprattutto per quanto riguarda la sua versione per console di nuova generazione. Aragami 2 è un titolo molto più ambizioso del suo predecessore ed è per questo che stiamo lavorando duramente per offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile.

In virtù di ciò abbiamo deciso di far slittare l'uscita di Aragami 2 al terzo trimestre del 2021. Vi terremo aggiornati su eventuali altri importanti cambiamenti di sviluppo, nonché sulla data di rilascio finale il prima possibile. Grazie mille per la comprensione e il supporto dimostrati durante tutto questo tempo", il messaggio che Lince Works ha rivolto ai suoi fan.

Fra le poche informazioni diffuse riguardo al progetto, sappiamo che Aragami 2 sarà affrontabile sia in solitaria che in compagnia di altri tre amici ninja. Il giocatore potrà progressivamente evolvere il proprio alter ego sfruttando una skill tre all'interno del quale troverà oltre 42 poteri e abilità sbloccabili.