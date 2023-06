Arashi Castles of Sin Final Cut annunciato: Ghost of Tsushima in VR? Quasi!

Vi ricordate di Arashi Castles of Sin per PlayStation VR? Venne pubblicato nell'agosto del 2021, seppur passando piuttosto inosservato. A distanza di due anni, Endeavor One ci riprova annunciando la versione riveduta e corretta della sua opera in realtà virtuale, denominata Arashi Castles of Sin Final Cut.

Distribuito da Skydance Interactive, Arashi Castles of Sin Final Cut arriverà nell'autunno 2023 su PlayStation VR2, PCVR e Meta Quest 2 e 3, rendendosi quindi disponibile su tutti i principali visori VR attualmente disponibili sul mercato. Il reveal trailer mostrato per l'occasione ci offre inoltre un assaggio ravvicinato delle caratteristiche e del gameplay dell'opera, che sembra quasi funzionare come una sorta di Ghost of Tsushima in realtà virtuale. Ma le meccaniche di gioco non disdegnano l'approccio stealth agli scontri, proprio come se fosse un Tenchu.

L'opera targata Endeavor One ci mette nei panni di Kenshiro, un letale assassino incaricato di uccidere i Sei Oni di Iga, un gruppo di banditi che semina il caos attraverso il Giappone feudale. Facendo ricorso ad una nutrita serie di armi, gadget ed equipaggiamenti vari, Kenshiro fa affidamento sulle proprie mortali tecniche di assassino per infiltrarsi nei castelli presidiati dagli Oni, conquistandoli un poco alla volta che fa strage di ogni nemico che prova ad intralciargli il cammino.

Appuntamento dunque al prossimo autunno per gli amanti della realtà virtuale e del Giappone feudale, in attesa di una precisa data d'uscita.