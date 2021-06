Arashi Castles of Sin su PSVR: lo stealth ispirato a Tenchu arriva in estate per PS4 e PS5

Gli sviluppatori statunitensi di Endeavor One presentano Arashi Castles of Sin, un'avventura stealth a mondo aperto da affrontare in Realtà Virtuale su PS4 e PlayStation 5 a partire da questa estate inforcando un visore PS VR.

Nel descrivere l'esperienza offerta da questo titolo, gli autori della software house indipendente di Seattle spiegano che in Arashi Castles of Sin avremo l'opportunità di interpretare uno shinobi di alto rango per liberare degli insediamenti da banditi ed eserciti invasori.

Nei panni di questo assassino silenzioso, gli amanti della saga di Tenchu potranno ricavarsi un passaggio tra le linee nemiche sgattaiolando e colpendo di soppiatto gli avversari con l'ausilio di una pletora di strumenti e di armi, ivi compresa l'immancabile katana.

Il plot narrativo steso dal team di Endeavor One farà della libertà d'azione il proprio mantra, da qui la possibilità di completare gli incarichi nel modo prediletto, pur sapendo che i nemici reagiranno in maniera vigorosa contro chi oserà sfidarli in battaglia. Date un'occhiata al reveal trailer di Arashi Castles of Sin e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto che, lo ricordiamo, è destinato ad approdare su PS4 e PS5 in esclusiva su PlayStation VR nell'estate del 2021.