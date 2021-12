ARC Raiders annunciato da veterani di Battlefield: è l'MMO Sci-Fi in esclusiva Xbox?

A pochi giorni dalla cerimonia inaugurale dei Game Awards 2021, arriva l'annuncio ufficiale di ARC Raiders, primo progetto presentato ufficialmente da Embark Studios, la nuova software house capitana da Patrick Söderlund, ex leader di EA DICE.

Tutto ciò che abbiamo riguardo all'annuncio è il breve teaser trailer che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, e che ci conferma l'ambientazione Sci-Fi del titolo. Possiamo scorgere un soldato armato di fucile d'assalto, delle navicelle spaziali, e delle bizzarre entità aliene dalla forma sferica. Si tratta di un'anticipazione volutamente criptica da parte di Embark Studios, che ci invita a sintonizzarci con gli imminenti Game Awards per il reveal completo.

Nei mesi scorsi si è discusso di un presunto MMO a tinte Sci-Fi basato su Cloud esclusivamente in arrivo sulle piattaforme Xbox e sviluppato proprio da Embark Studios, compagnia fondata da veterani della serie di Battlefield. È importante non dare nulla per scontato, ma quanto ci viene mostrato in questo fugace teaser sembra combaciare con le voci di corridoio attorno al progetto.

Per scoprire tutto su ARC Raiders e gli altri titoli che presenzieranno ai TGA 2021 vi invitiamo a collegarvi al canale Twitch di Everyeye.it giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 15:00, per una maratona interamente dedicata all'attesissimo evento.