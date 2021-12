ARC Raiders sarà gratis: lo shooter si mostra nel primo gameplay trailer

A distanza di pochi giorni dall'annuncio di ARC Raiders, il team composto da ex sviluppatori di Battlefield ha preso parte ai The Game Awards 2021 per mostrare al pubblico il primo video gameplay del gioco.

ARC Raiders è uno sparatutto in terza persona con focus sulla componente cooperativa (si parla quindi solo di PvE e non di PvP) che verrà distribuito gratuitamente sul mercato grazie al modello free to play. Come possiamo vedere nel filmato mostrato all'evento, il pianeta Terra è stato invaso dagli ARC, una minaccia robotica che proviene dallo spazio e che sta mettendo a rischio la razza umana. Entriamo così in gioco noi, uno dei membri dei Raiders, un gruppo di fuorilegge che oppone resistenza al pericoloso nemico che ormai ha il controllo del pianeta. La particolarità del gioco sembra risiedere proprio negli scontri col nemico, superiore sia per forza che per numero: è per questo che i Raiders devono coordinarsi e studiare una strategia che coinvolga utili gadget per avere la meglio sugli enormi robot che si vedono nel trailer.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2022 su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.