ARC Raiders, lo sparatutto gratis si farà attendere: Embark annuncia il rinvio

A diversi mesi dall'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di ARC Raiders con l'inizio del Playtest di Embark, la software house fondata da ex veterani della serie di Battlefield rompono il digiuno mediatico per annunciare il rinvio al prossimo anno del loro sparatutto free-to-play.

Nella lettera aperta condivisa sui social per annunciare questo posticipo, gli studi Embark si rivolgono direttamente agli appassionati di shooter open world per spiegare loro che "abbiamo preso la decisione di rimandare il lancio di ARC Raiders al 2023. ARC Raiders è un gioco davvero ambizioso, di conseguenza utilizzeremo questo tempo supplementare per espandere l'esperienza di gioco e fare in modo che il titolo riesca a raggiungere il suo pieno potenziale".

La software house diretta dall'ex CEO di EA DICE, Robert "Patrick" Soderlund, invita inoltre i più curiosi ad attendersi delle novità sullo sviluppo di ARC Raiders "il più presto possibile, non appena inizieremo a compiere dei test estesi sul gameplay e sui contenuti coinvolgendo i giocatori". L'intenzione di Embark Studios è perciò quella di organizzare delle fasi di testing con la partecipazione dei giocatori, presumibilmente attraverso delle prove a porte chiuse che interesseranno l'utenza PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in ragione dell'arrivo nel 2023 di ARC Raiders gratis su PC e console di ultima generazione.

In attesa di ulteriori novità da parte del team Embark, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su ARC Raiders, lo sparatutto gratis su Unreal Engine a firma di Giovanni Panzano.