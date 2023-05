ARC Raiders, lo sparatutto gratis cambia volto: da esperienza coop a PvPvE

È trascorso quasi un anno dall'annuncio del rinvio di ARC Raiders. Gli studi Embracer decidono quindi di scacciare il fantasma del vaporware che aleggiava sul loro sparatutto gratuito confermando di esservi ancora al lavoro, seppure in una versione diversa rispetto a quella presentata ai TGA 2021.

Il team di sviluppo interno a Embracer Group si riaffaccia su Steam per spiegare, con le parole del produttore esecutivo Aleksander Grondal, che "la scorsa primavera abbiamo deciso di spostare l'uscita di ARC Raiders per concentrarci su The Finals. Nell'annunciare questo rinvio, abbiamo anche sottolineato l'importanza del tempo che avremmo dato al team impegnato nello sviluppo di ARC Raiders per aggiungere elementi PvP alle fondamenta esistenti del gioco".

Fatta questa dovuta precisazione, Grondal sottolinea come "da allora, ARC Raiders ha assunto la forma di quello che riteniamo essere un promettente sparatutto survival PvPvE di estrazione, un gioco che rimane fedele alla visione originaria e che ci stiamo divertendo un mondo a testare internamente".

L'esponente di Embracer Studios conclude il suo discorso preannunciando l'apertura di una fase di Beta testing: la prova in questione assumerà i contorni di una Closed Alpha e, per questo, sarà rigorosamente a numero chiuso per consentire agli sviluppatori di interagire con i singoli tester per ricevere i feedback richiesti per ultimare i lavori su questa esperienza sparatutto ambientata in una dimensione sci-fi invasa dai robot.

La Closed Alpha di ARC Raiders partirà questa estate su PC: l'esito di questa fase di testing determinerà le prossime mosse di Embracer e, di riflesso, la finestra di lancio del titolo come free-to-play su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.