ARC Raiders, lo sparatutto gratis dei veterani di Battlefield: ecco cosa aspettarsi!

L'annuncio di ARC Raiders è giunto sul finire dello scorso anno, generando una notevole curiosità da parte del pubblico su ciò che potrebbe proporre questo nuovo sparatutto.

A firmare il progetto è infatti una software house nuova di zecca, ma che include al suo interno un ampio gruppo di veterani del mondo del videogioco. A fondare Embark Studios, in particolare, ci ha pensato Robert "Patrick" Söderlund, nientemeno che l'ex CEO di EA DICE. Nel dare il via a questa nuova avventura, il professionista ha peraltro portato con sé molti veterani della serie Battlefield, ora intenzionati a distribuire ARC Raiders in formato free to play.



Ambientato in un immaginario di stampo sci-fi, il titolo vede gli esseri umani fronteggiare una pericoloso invasione di cyber-alieni. Al momento, manca una data di uscita precisa per lo shooter, ma ARC Raiders dovrebbe essere pubblicato in maniera gratuita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2022.

Per scoprire nel dettaglio le potenzialità del progetto di debutto di Embark Studios, il nostro Giovanni Panzano si è dedicato ad un'attenta analisi del materiale pubblicato sino ad ora dalla software house. Per apprendere tutto quanto scoperto dalla Redazione, potete dedicarvi alla ricca video anteprima di ARC Raiders disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!