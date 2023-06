ARC Raiders: nuovi video leak mostrano il gameplay dell'extraction shooter gratis

A qualche giorno di distanza dall'annuncio della trasformazione di ARC Raiders, che da sparatutto cooperativo è diventato un extraction shooter con elementi PvPvE, sono emersi in rete alcuni video trafugati che ne mostrano il gameplay.

Il materiale in questione proviene con tutta probabilità dalla fase di test che è stata condotta negli ultimi giorni e alla quale gli utenti potevano provare ad iscriversi tramite la pagina ufficiale del gioco su Steam. Evidentemente qualcuno ha deciso di non rispettare l'accordo con lo sviluppatore e ha diffuso alcune immagini e video in rete. Come si può notare su YouTube, i video gameplay finiti sui social permettono di vedere non solo le fasi in game, ma anche tutti i momenti in cui il giocatore viene chiamato a gestire l'inventario prima di scendere in campo.

In maniera molto simile a quanto visto in Escape From Tarkov e in altri esponenti del genere, potremo estrarre risorse e materiali in ogni spedizione, così da barattarli con i commercianti in cambio di equipaggiamento sempre più raro e performante.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il lancio di ARC Raiders dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno solo su PC e console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S), ma non si esclude un ulteriore rinvio per il free to play.

Per chi non lo sapesse, il team di sviluppo sta anche sviluppando The Finals ed è probabile che vogliano far approdare sugli scaffali digitali di tutte le piattaforme next-gen prima il frenetico sparatutto a base di scenari distruttibili e super abilità.