ARC Raiders: il nuovo volto PvPvE dello sparatutto gratuito nel video della Closed Alpha

La trasformazione di ARC Raiders in uno sparatutto gratuito PvPvE viene ribadita dal nuovo video gameplay confezionato da Embark Studios e Nexon per mostrarci degli scampo di gameplay inediti in vista della Closed Alpha che si terrà a breve su Steam.

La preannunciata partenza estiva della fase di Alpha Testing a porte chiuse di ARC Raiders avverrà il 29 giugno PC, con la partecipazione dei fan del genere scelti tra coloro che si registreranno su Steam per cimentarsi nelle sfide offerte da questo shooter a mondo aperto ambientato in una dimensione post-apocalittica invasa dai robot.

La prova consentirà agli sviluppatori di interagire con i singoli tester per ricevere tutti i consigli e i suggerimenti necessari per ultimare i lavori su questa esperienza sparatutto che promette di calare gli appassionati del genere in un mondo pieno di attività PvP e PvE da portare a termine da soli o in compagnia della propria squadra.

Nella sua versione 1.0, il cui lancio dovrebbe avvenire (presumibilmente) tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, la dimensione sparatutto di ARC Raiders farà da sfondo a battaglie multiplayer su vasta scala che coinvolgeranno sia i giocatori PC che l'utenza console su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.