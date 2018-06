Arc System Works e A+ Games annunciano Kill la Kill The Game

Arc System Works ha annunciato Kill la Kill The Game, il videogioco basato sull'omonima serie anime con protagonista Ryuko Matoi. Lo sviluppo del titolo sarà affidato ad A+ Games, lo stesso studio dietro la realizzazione di Little Witch Academia: Chamber of Time.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul gioco, a parte il fatto che si tratta di un nuovo Action Game basato su Kill la Kill, famoso anime di Aniplex e Trigger basato sulle folli avventure di Ryuko Matoi alle prese con la terribile accademia Honnoji e i suoi adepti.

Arc System Works svelerà nuove informazioni su Kill la Kill The Game tra il 5 e l'8 luglio, in occasione dell'Anime Expo 2018. Nel frattempo potete dare un'occhiata al primo teaser trailer pubblicato dalla compagnia: lo trovate in cima alla notizia.