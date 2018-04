Arc System Works annuncia Wizard's Symphony, RPG dungeon crawler per PS4 e Nintendo Switch

(Guilty Gear, Dragon Ball FigtherZ ) ha annunciato il suo prossimo progetto:, J-RPG dungeon crawler che debutterà in Giappone nel corso del 2018, su Playstation 4 e Nintendo Switch.

Wizard’s Symphony è il nuovo capitolo della serie Wizard’s Harmony, storico titolo che debuttò nel lontano 1995 su PlayStation e Sega Saturn, per poi proseguire con Wizard’s Harmony 2 nel 1997, Wizard’s Harmony R nel 1998 e Wizard’s Harmony Reprint nel 1999. Dopo quasi vent'anni, Arc System Works ha deciso di far tornare in vita il franchise, e anche questo nuovo episodio potrà vantare Atelier Moo come principale character designer, proprio come nella serie originale.

Tramite il sito ufficiale apprendiamo che i protagonisti di Wizard’s Symphony saranno 3:

Alto Traverse : un ragazzo che lavora come "Conductor" guidando i turisti attraverso pericolose rovine che verrà promosso a capo dell'azienda in seguito alla scomparsa del suo capo.

: un ragazzo che lavora come "Conductor" guidando i turisti attraverso pericolose rovine che verrà promosso a capo dell'azienda in seguito alla scomparsa del suo capo. Spika Celeste : una ragazza che lavora con Alto, definita come ottimista e imprevedibile e specializzata nelle tecniche di difesa.

: una ragazza che lavora con Alto, definita come ottimista e imprevedibile e specializzata nelle tecniche di difesa. Merak Yildiz: un altro collega di Alto, molto intelligente e dal carattere gentile che combatte utilizzando la magia.

In calce alla notizia potete osservare alcune immagini che ritraggono i tre protagonisti. Ulteriori informazioni sul gioco verranno condivise il prossimo 12 aprile sul settimanale Dengeki Playstation. Cosa ne pensate del nuovo progetto di Arc System Works?