Arc System Works: avvistati tre giochi non annunciati per Nintendo Switch

Arc System Works potrebbe essere impegnata nella realizzazione di tre nuovi giochi il cui arrivo è atteso su Nintendo Switch? A suggerirlo è un interessante avvistamento realizzato presso i database dell'ente di rating di Taiwan.

All'interno di quest'ultimo, segnala Siliconera, è infatti presente un interessante riferimento. A seguito di un recente aggiornamento, il database include al suo interno tre produzioni a cura di Arc System Works Asia Branch, tutte con rating legato a Nintendo Switch. Ai tre giochi, l'ente di classificazione si riferisce con le seguenti diciture:

Titolo non rivelato A;

Titolo non rivelato B;

Titolo non rivelato T;

Due di questi sarebbero degli Action game, mentre uno celerebbe un gioco di genere sportivo. Che Arc System Works abbia effettivamente in programma tre annunci per la console della Casa di Kyoto? Per saperne di più, sarà necessario attendere nuove informazioni da parte del team.



Attualmente, la software house è impegnata nella realizzazione di un nuovo Guilty Gear. Nel corso del mese di agosto, infatti, il team ha mostrato al pubblico il primo trailer del nuovo Guilty Gear, la cui uscita è programmata per il 2020. Prosegue inoltre il supporto di Arc System Works al proprio picchiaduro dedicato all'universo di Dragon Ball. Recentemente, il personaggio di Gogeta ha esordito in Dragon Ball FighterZ.