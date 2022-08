Arc System Works oltre Dragon Ball FighterZ: lo studio vuole lavorare ad altre IP famose

Arc System Works è una delle software house più apprezzate nel panorama dei videogiochi picchiaduro a cui dobbiamo serie come Guilty Gear e BlazBlue oltre agli spin-off "Arena" della saga JRPG di Persona.

Lo studio è però noto per aver dato vita anche a Dragon Ball FighterZ, un titolo che è riuscito a riscuotere un grande successo testimoniato dalle 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo (gli ultimi dati risalgono a novembre 2011). La calorosa accoglienza è sicuramente stata dettata dalla bontà dell'esperienza generale e dalla qualità sopraffina del gameplay, tuttavia ha indubbiamente giocato un ruolo fondamentale il nome stesso di Dragon Ball, con i personaggi della serie ideata da Akira Toriyama esaltati ancor di più da una realizzazione estetica davvero eccellente da parte di Ark System Works.

Il CEO della compagnia, Minoru Kidooka, ha dichiarato di essere interessato a nuove collaborazioni sulla scia di quanto fatto con Bandai Namco per Dragon Ball FighterZ. In particolare, Arc System vorrebbe stringere nuove collaborazioni per lavorare a delle IP particolarmente note sul mercato occidentale.

"Abbiamo bisogno di espandere i picchiaduro in futuro", ha dichiarato il CEO a IGN.com. "Stiamo attivamente lavorando per collaborare con nuovi proprietari di IP".

Oltre a Dragon Ball, Arc System Works si è anche impegnata sulle serie di Granblue, Persona, One Piece e altro ancora. Il prossimo passo per lo studio parrebbe essere una nuova collaborazione per creare nuovi giochi di combattimento che possano esercitare grande fascino in Occidente. Kidooka ha al contempo precisato che lo studio non si dimenticherà affatto delle sue due storiche serie, Guilty Gear e BlazBlue.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Dragon Ball FighterZ riceverà il rollback e le versioni PS5 e Xbox Series X|S.