La Arcade Mode di We Happy Few aggiunge tre modalità di gioco

Il nuovo aggiornamento di We Happy Few che porta il bizzarro action adventure di Compulsion Games alla versione 1.7 introduce la Arcade Mode, un pacchetto gratuito che comprende tre funzioni di gioco promesse nella fase di crowdfunding che ha preceduto il periodo in Accesso Anticipato.

Come assicurato dalla casa di sviluppo canadese a chi ha contribuito a finanziare il progetto su Kickstarter nel 2015, la Arcade Mode di We Happy Few aggiunge le modalità Survival, Night's Watch e Sandbox per ampliare il perimetro digitale del titolo parallelamente alla campagna principale.

La modalità Survival si basa sulla versione Early Access e pone l'utente nella condizione di procacciarsi il cibo, l'acqua e un posto dove rifugiarsi, con l'obiettivo ultimo di sopravvivere il più a lungo possibile e sfuggire all'occhio indiscreto delle autorità utilizzando al meglio le abilità di combattimento e furtive.

A chi ama approcciarsi alle sfide in maniera più "diretta", i ragazzi di Compulsion Games consigliano di affrontare la modalità Night's Watch per indossare la divisa d'ordinanza di Constable Bobby e menare mazzate per tenere i Downer fuori dalla città. Non meno interessante è poi la modalità Sandbox gratuita che promette di farci sperimentare qualsiasi possibilità di gioco senza alcuna costrizione narrativa a distrarci.

Se vi avvicinate solo adesso a questo titolo e desiderate approfondire la conoscenza di We Happy Few, potete recuperare l'interessante recensione di Francesco Fossetti che illustra nel dettaglio tutti gli elementi grafici, tecnici, narrativi e contenutistici che tratteggiano l'avventura distopica di Compulsion Games per PC, PlayStation 4 e Xbox One.