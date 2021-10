Arcade Paradise: l'avventura sui cabinati anni '90 slitta al 2022, ecco il nuovo gameplay

Gli sviluppatori di Nosebleed Interactive pubblicano un nuovo video di Arcade Paradise che conferma l'avvenuto rinvio di questa esperienza free roaming incentrata sui cabinati anni '90. Il progetto edito da Wired Productions, quindi, richiederà più tempo per poter essere completato su PC e console.

Annunciato ufficialmente nel corso del Future Games Show di marzo, Arcade Paradise pone gli utenti nei panni di Ashley, un'appassionata di videogiochi impegnata a trasformare la sua lavanderia di famiglia in un punto di ritrovo per patiti di giochi da cabinato.

L'esperienza ludica promessa da Arcade Paradise trarrà spunto dai gestionali e dai simulatori sandbox per offrire agli emuli di Ashley l'opportunità di allestire la propria salagiochi dei sogni, scegliendo tra più di 35 cabinati ispirati ai capolavori che hanno scritto la storia del gaming arcade degli anni '70, '80 e '90.

Ogni cabinato offrirà titoli completamente giocabili, con tanto di record da stabilire e di sfide da completare contro i frequentatori del locale: la gestione della salagiochi passerà anche per la riparazione delle schede elettroniche usurate, dalla scelta dei complementi d'arredo per attrarre nuovi clienti e, ovviamente, dalla necessità di guadagnare denaro sufficiente per supportare i costi dell'attività. Le preoccupazioni per la sostenibilità economica dell'attività di Ashley saranno rappresentate plasticamente dalle telefonate che la protagonista riceverà di tanto in tanto da suo padre, Gerald di Riviera interpretato da Doug Cockle (il doppiatore di Geralt nella serie di The Witcher).

Stando alle ultime informazioni condivise da Nosebleed Interactive, Arcade Paradise sarà disponibile nella primavera del 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.