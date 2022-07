Arcade Paradise ha una data d'uscita: si torna nelle sale giochi degli anni Novanta!

Arcade Paradise è stato annunciato nel 2021 per PC e console Sony, Nintendo e Microsoft. Il titolo, originariamente previsto per lo stesso anno, è sfortunatamente slittato al 2022, mentre gli aggiornamenti sul suo sviluppo sono stati pochi per diversi mesi. Tuttavia, finalmente, Arcade Paradise sembra essere pronto per il lancio.

Il gioco sviluppato da Nosebleed Interactive e Wired Productions, infatti, sarà pubblicato l'11 agosto prossimo su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series S e X. La produzione è un'avventura dalle tinte arcade e retrò che ci vedrà impersonare la giovane Ashley, appassionata di videogiochi che decide di trasformare la lavanderia di famiglia nella sala giochi definitiva.

L'avventura si svilupperà passando da un videogiochi arcade all'altro: Arcade Paradise, infatti, comprende un totale di ben 35 cabinati virtuali, ciascuno con le sue regole, le sue meccaniche e, ovviamente, tutta una serie di record da stabilire e battere, che promettono un'elevata longevità al gioco. Inoltre, ciascun cabinato presente in Arcade Paradise sarà ispirato da un successo degli anni Novanta nel mondo delle sale giochi.

Insomma, un vero e proprio sogno per gli amanti del retrogaming: anche Nosebleed Interactive, poi, ha spiegato di essersi ispirato agli albori della storia videoludica, prendendo spunti e citando il lungo arco tra la nascita dei videogiochi e la generazione a 32-bit. Se volete farvi un'idea del gioco, comunque, potete dare un'occhiata al trailer di Arcade Paradise rilasciato a dicembre 2021 oppure al release trailer del gioco, pubblicato il 29 giugno.

Infine, vi ricordiamo che la produzione di Wired e Nosebleed presenta una modalità co-op a quattro sulla stessa console e le tradizionali classifiche online dei record, con le quali potrete sfidare amici e sconosciuti ad una battaglia per il punteggio più alto.