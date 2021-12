Arcade Paradise: un mare di giochi nel video del 'simulatore di cabinati'

Gli sviluppatori di Nosebleed Interactive confezionano un fittizio video di Arcade Paradise che pubblicizza, nello stile degli spot TV anni '90, l'esperienza offerta da questo "simulatore di cabinati" per nostalgici del genere.

L'esperienza free roaming edita da Wired Productions ci farà indossare i panni di Ashley, una ragazza che trasformerà in una moderna sala giochi la lavanderia appena ereditata. Nel corso dell'avventura, quindi, non potremo solamente accedere ai numerosi titoli arcade ma avremo la necessità di aggiornare costantemente l'offerta ludica e gli arredamenti per garantire un futuro alla propria attività.

Ogni cabinato offrirà titolo completamente giocabili, con tanto di record da stabilire e di sfide da completare per battere i frequentatori della salagiochi: la gestione dell'attività passerà anche per la riparazione autonoma delle schede elettroniche usurate, come pure per la scelta degli elementi di arredamento e, naturalmente, delle macchine da gioco da installare nel proprio microcosmo videoludico.

Il nuovo trailer del team di Nosebleed si focalizza appunto sull'ampio ventaglio di titoli da installare nella propria salagiochi, con oltre 35 cabinati ispirati ai capolavori che hanno fatto la storia del gaming arcade tra gli anni '70, '80 e '90. In ragione del recentemente annunciato rinvio al 2022 di Arcade Paradise, la nuova esperienza gestionale per fan di giochi da cabinato si farà attendere fino alla primavera del prossimo anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.