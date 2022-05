Arcade1Up continua a crescere: nuovi cabinati in arrivo

Arcade1Up, brand di proprietà di Tastemakers LLC, ha pubblicato un video con la sua rassegna annuale raccogliendo tutti i successi ottenuti nel 2021 e svelando in anteprima alcuni dei prossimi progetti in cantiere.

L’azienda americana specializzata e leader nella produzione di cabinati di giochi retro gaming evidenzia come la stampa USA abbia dato forte risalto e attenzione ai suoi prodotti: le novità annunciate al CES 2021 hanno generato enorme interesse in varie testate tra cui Forbes e Wired e originato traffico Social in forte crescita tra appassionati e celebrità del calibro di Mike Tyson.

In TV, i cabinati Arcade1Up sono stati ospiti in diversi show televisivi come EllenTube di Ellen DeGeneres e The Kelly Clarkson Show. Le nuove partnership hanno rafforzato ulteriormente la presenza sul territorio grazie al temporary store aperto a NY e la strepitosa sala giochi allestita presso il Miami Dolphin Stadium che riempie lo stadio ad ogni partita. Arcade1Up ha partecipato come main sponsor anche alla serata di Sports Illustrated per l'evento Gamer of the Year!

La grande crescita dell'azienda ha raggiunto con questo anno i 3 milioni di cabinati venduti in pochi anni dalla nascita di Arcade1Up, nel lancio di suoi prodotti ha raggiunto star del calibro di Shaquille O'Neal, a cui è dedicato un cabinato di grandissimo successo come NBA Jam Shaq Edition. Arcade1Up affronta il 2022 focalizzata sulla propria crescita, con una lineup nuovi prodotti in espansione e titoli di primo piano e punta in maniera forte alla sua espansione in Europa.